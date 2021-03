'Geruchten rond Big Rom zwengelen aan: na Barcelona lijkt nu ook spectaculaire terugkeer mogelijk'

Blijft Romelu Lukaku nog lang bij Internazionale? Dat is elke dag iets meer de vraag, want er zijn heel wat geïnteresseerden.

Romelu Lukaku is steeds meer indruk aan het maken bij Internazionale en bij de Rode Duivels en dat zorgt ook voor heel wat interesse.

Big Rom staat zo onder meer in de belangstelling van Barcelona, maar volgens The Telegraph heeft nu ook Chelsea zich geroerd.

Chelsea?

Als zij er niet in zouden slagen om Haaland los te weken bij Borussia Dortmund, dan is Lukaku het grote doel voor The Blues.

Lukaku was tussen 2011 en 2014 al eigendom van Chelsea. Hij ligt nog tot 2024 onder contract in Milaan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.