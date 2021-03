Transfernieuws en Transfergeruchten 30/03: Agüero - Samatta - Sambi Lokonga - Buta - Okereke - Kana - Drommel - Kluivert

Bij RSC Anderlecht zou het wel eens een drukke transferzomer kunnen worden, ook aan uitgaande zijde. De jonkies lopen er steeds meer in de picture zoals dat heet. ( Lees meer )

'Club Brugge moet concurrentie aangaan met onder meer Manchester United voor dure aanvaller Daryl Dike'

Bij Club Brugge speuren ze nu al de markt af richting volgende zomer. Daarbij worden ook enkele oudere pistes opnieuw geactiveerd in de geruchtenmolen. (Lees meer)

Het paard van Troyes? Hij was op weg naar Anderlecht en poseerde al in paars-wit, maar kiest nu voor Franse tweedeklasser

Het leek een kwestie van uren of dagen, zo ergens rond Kerstmis 2020. Maar het liep helemaal anders af. Helemaal anders. (Lees meer)

Uitgaande transfer op komst? 'Hij wordt het kind van de rekening bij Club Brugge'

Bij Club Brugge gaat er heel gewerkt worden de komende weken en maanden, zoveel is duidelijk. Ook op de transfermarkt. (Lees meer)

'KRC Genk wil Ally Samatta terughalen naar Luminus Arena'

Het is nog maar zeer de vraag wat er deze zomer allemaal op de transfermarkt zal gebeuren hier en daar. Bij KRC Genk willen ze alvast goed voorbereid zijn. (Lees meer)

Er was haast bij, maar het is gelukt: Great Old langer in zee met verdediger

Royal Antwerp FC had nog tot 31 maart de tijd om de optie in het contract van een verdediger te lichten, maar het is nu toch gelukt. (Lees meer)

Wat met de toekomst van Kluivert?

Momenteel speelt hij op het EK U21 bij Oranje, maar de vraag is: wat met de toekomst van Justin Kluivert? Er is nog geen beslissing genomen, maar zijn aankoopoptie lijkt niet te worden gelicht.

'Aguero meteen in de belangstelling'

Nu is gebleken dat Sergio Agüero zijn carrière bij Manchester City erop zit, maakt dat ook meteen de tongen los. Barcelona, Juventus en PSG zouden al interesse tonen.

Drommelse nieuwe wending in verhaal Drommel

Joël Drommel van FC Twente is de doelman waar de voorbije maanden al het meest is over geschreven. Nu heeft ook een Franse topclub zich gemeld, ook al heeft de goalie al een persoonlijk akkoord met PSV.