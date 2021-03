Het paard van Troyes? Hij was op weg naar Anderlecht en poseerde al in paars-wit, maar kiest nu voor Franse tweedeklasser

Het leek een kwestie van uren of dagen, zo ergens rond Kerstmis 2020. Maar het liep helemaal anders af. Helemaal anders.

Mykola Kukharevych van Lviv werd meermaals in verband gebracht met RSC Anderlecht, ook al was er concurrentie van onder meer Dynamo Kiev.

Maar: de speler kwam Neerpede bekijken, raakte onder de indruk en poseerde zelfs al met een paars-wit truitje.

Troyes

Done deal dus, zo leek het. Maar: uiteindelijk sprong een en ander af. En de deal werd on hold gezet. Anderlecht probeerde het tij nog te doen keren, maar dat lukte niet.

Nu is er meer nieuws over de hele zaak: paars-wit vist definitief achter het net, weet alvast Het Laatste Nieuws. Kukharevych verkiest een avontuur bij Troyes, de leider in de Franse tweede klasse.