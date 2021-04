🎥 Heeft Antwerp de nieuwe Jonathan David (of nog beter) binnengehaald? Verrassende keuzes kunnen soms echt opleveren

Het verhaal van Jonathan David is ondertussen heel erg bekend uiteraard in België, maar wie had dat enkele jaren geleden durven voorspellen? Bitter weinig mensen, zoveel is duidelijk. En misschien is dat nu ook wel opnieuw het geval voor een nieuwe groeibriljant.

Zomaar spelers met elkaar vergeleken is nooit een goede zaak, voor geen enkele van de twee spelers op zich. Maar bij de aankondiging door Antwerp van ene Jules-Anthony Vilsaint moesten we toch meteen denken aan Jonathan David.

Jules-Anthony Vilsaint is een 18-jarige aanvaller uit Canada, met Haïtiaanse roots. En tot op heden kent niemand hem. Maar dat was uiteraard enkele jaren geleden ook het geval met David, die ook via de beloften traag is gerijpt.

Onbekend is onbemind

Of Vilsaint dezelfde kant op kan? Dat is nu natuurlijk nog koffiedik kijken. De aanvaller heeft een contract getekend tot juni 2025, wat alvast wil zeggen dat ze bij Antwerp minstens wel in hem geloven. De rest zal mogelijk achteraf pas duidelijk worden.

De aanvaller (1m90) komt over van de beloftenploeg van Lille, het team waar David ondertussen bij de A-kern speelt. Er is alles bij elkaar ook niet eens zoveel van hem geweten. Hij werd wel opgevolgd door enkele kenners.

10 yr old soccer player: JULES-ANTHONY VILSAINT from Tony Marinaro on Vimeo.

We vonden enkele beelden van toen de jongeling amper tien jaar jong was van de vader van een van zijn toenmalige ploegmaats. Daaruit blijkt dat er wel wat talent aanwezig is, maar hoe zich dat heeft weten ontwikkelen?

Wel moeten we duidelijk zijn: Antwerp koopt nooit zomaar spelers aan. Er zal zeker een goede scouting aan vooraf gegaan zijn. Loopt het verkeerd, dan was het een laag, ingecalculeerd risico. En is Vilsaint binnen twee-drie jaar dertig miljoen euro waard? Dan spreekt iedereen over een baldadige en heerlijke move.