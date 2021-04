Ook hij is zeker van zijn plaats voor het EK: "Hij kan verschillende rollen aan en dat is belangrijk"

We hebben deze namiddag een lijst van 19 namen gezet die zeker meegaan naar het EK. Misschien hebt u daarbij de wenkbrauwen gefronst bij Dennis Praet, maar u mag er zeker van zijn dat die meegaat.

Praet komt net uit een moeilijke periode waarbij hij 14 wedstrijden miste in 2 maanden bij Leicester door een hamstringblessure. Maar de middenvelder heeft het grote voordeel dat hij op zowat zes posities kan spelen. Als het moet kan hij immers ook de wingback-posities invullen. Maar sowieso was het een test van Roberto Martinez om hem tegen Wit-Rusland als zes uit te spelen.

"De maturiteit van Praet is heel duidelijk", zei de bondscoach daarover. "Dennis kan verschillende rollen aan. Hij is van nature meer een acht, maar hij kan ook op de tien. En het was geweldig om te zien hoe hij zich als zes manifesteerde. Maar hij is een meer aanvallende speler. We zijn blij met hoe hij elke rol wil en kan invullen."

Dat is belangrijk voor Martinez: dat zijn wisselspelers meerdere posities aankunnen. Je zal maar eens met een coronageval zitten tijdens het EK en je opties zien afnemen. Praet is een zekerheid, ook omdat hij intussen automatismen opbouwde met Tielemans (en Castagne).

Praet heeft op 26-jarige leeftijd al 345 officiële matchen achter de kiezen en kent de druk van de topcompetities. Bovendien ligt hij ook heel goed in de groep.