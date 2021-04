Anderlecht moet het zonder belangrijke pion doen en die baalt: "Zuur, want ik weet wat mijn meerwaarde is"

"Een zware tegenvaller", klinkt het binnen Anderlecht. Hendrik Van Crombrugge komt dit seizoen niet meer in actie en nochtans hadden ze daar wel op gerekend. De doelman zelf blijft rustig en wil tegen volgend seizoen volledig fit zijn.

Hij is zelf heel realistisch. "De kans dat ik dit seizoen nog speel, acht ik miniem. Het EK zal ik vanuit de zetel bekijken, vooral met een goede houding", verwijst hij bij Sporza naar zijn rug. "Ik heb al heel veel gemist van dit seizoen. Dat is zuur, omdat ik weet wat mijn rol en meerwaarde is binnen Anderlecht."

Van Crombrugge probeert zijn leidersrol wel nog op te nemen in de kleedkamer, maar hij ziet eigenlijk weinig nervositeit. "Ik heb nog nooit nervositeit gevoeld binnen de groep. Dat is het voordeel aan een jonge groep: die gasten zijn daar niet zo mee bezig. Ze kunnen zich bewust of onbewust goed afschermen van alle hetze die de media vaak creëren, zonder oneerbiedwaadig te zijn voor het werk van de media."