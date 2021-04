Licentiecommissie wil transparantie van KVO-eigenaar, maar die trekt van leer tegen Anderlecht en Standard

KV Oostende is in handen van de Amerikaan Paul Conway. De Licentiecommissie wil nu meer transparantie van de eigenaar inzake de geldstromen. Maar dat is niet naar de zin van Conway.

De Licentiecommissie wil een overzicht van de aandeelhouders en inzage in de jaarrekening van de vennootschappen die bij KVO de boel in handen hebben, weet Het Nieuwsblad. Dat vragen ze aan alle clubs, maar aangezien de meeste bedrijven van Conway in Hongkong zitten, is dat moeilijk. Daar zijn jaarrekeningen immers niet verplicht en hij blijkt ook niet van plan alles openbaar te maken.

Zeker niet omdat ze bij KVO vragen hebben bij de licenties van Anderlecht en Standard. Bij paars-wit omwille van de rol van Wouter Vandenhaute, die ook verbonden was met makelaarsbureau Let's Play. Die eisen nu de volledige som van de transfer van Wout Faes naar Reims, terwijl KVO dat in schijven wou betalen. Bij Standard stellen ze zich vragen over het afhangen van de licentie van Zinho Vanheusden naar Inter.