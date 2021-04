Adrien Trebel: "Als Anderlecht vraagt om te vertrekken, dan vertrek ik"

Adrien Trebel (30) toonde zich de voorbije weken eens te meer de patron op het paars-witte middenveld. Al blijft zijn exuberant loon wel serieus wegen op het budget.

In HLN praat Trebel vrijuit over zijn situatie bij Anderlecht. "Ik heb hier nog een contract tot 2023. Ik heb goesting om hier mijn schouders onder het project te zetten, ik voel me hier goed. Maar... als Anderlecht me vraagt om te vertrekken, dan vertrek ik. Ik wil meedenken", aldus Adrien Trebel.

"Over inleveren heb ik met niemand van de club over gesproken. Ik spreek nochtans regelmatig met Wouter Vandenhoute en Peter Verbeke. Fenomenaal is hij, Verbeke. Hij heeft klasse, vakkennis en werkt dag en nacht."

Wat er na het seizoen zal gebeuren, is ook voor Adrien Trebel zelf nog een groot vraagteken. "Dat weet je nooit en 't is ook geen thema vandaag. Ik denk alleen maar aan het seizoenseinde. We gaan nog knappe dingen laten zien", klinkt het bij de Franse middenvelder van Anderlecht.