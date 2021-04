Pieter Gerkens geslachtofferd bij Antwerp: "Logisch, haal mijn niveau niet meer"

In de heenronde was Pieter Gerkens een van de meest beslissende spelers van Antwerp. Het kan verkeren, want de laatste weken moet de Limburger vrede nemen met een plaats op de bank. Gerkens is er echter de man niet naar om moord en brand te gaan schreeuwen.

"Ik haal niet meer het niveau van voor Nieuwjaar, dus is het een logische keuze", geeft Pieter Gerkens grif toe in HLN. "Tot drie matchen geleden kreeg ik mijn kans, maar ik deed er niet genoeg mee. Ik leg me er zeker niet bij neer, maar ik kan me er in vinden", aldus de nuchtere Limburger.

Het contrast met de eerste seizoenshelft is groot. Onder Ivan Leko was Pieter Gerkens met zijn infiltraties haast onmisbaar bij de Great Old. "Ik heb op hoog niveau gepresteerd, maar mijn statistieken konden beter. Nu is de speelstijl veranderd. Mijn speelstijl kwam beter tot zijn recht voor de trainerswissel."

"Voor Nieuwjaar zou ik mezelf een 7.5 geven, met betere statistieken zelfs 8.5. Erna is het slechts een zesje", besluit de 25-jarige middenvelder, die het maandag opneemt tegen zijn ex-club Anderlecht.