CIJFER VAN DE WEEK: 137,2 miljoen euro: hoe Club Brugge logischerwijze ver boven de rest staat (en welke topclubs écht tegenvallen)

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week komen we graag even terug op de marktwaardes van de ploegen in België. Uiteraard staat Club Brugge daar helemaal bovenaan met een totale marktwaarde van liefst 137,2 miljoen euro.

Daarmee laat blauw-zwart met Noa Lang (20 miljoen euro), De Ketelaere (16 miljoen euro), Vanaken (15 miljoen euro), Kossounou (12 miljoen euro) en co de rest ver achter zich.

Enkel Onuachu (17 miljoen euro) en Roman Yaremchuk (13 miljoen euro) staan ook nog in de top-5 van de ranking. Racing Genk staat tweede op de lijst van marktwaardes, Anderlecht staat derde - beiden op grote afstand van Club Brugge uiteraard.

Standard (4e) en Gent (5e) vallen dit seizoen tegen ondanks hun waardes, onderin vinden we (logischerwijze?) Waasland-Beveren helemaal onderin. Nicky Hayen gaf daar eerder al informatie over (lees het HIER nog eens na!)