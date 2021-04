Nog vier kansen voor Waasland-Beveren, dat volgens marktwaardes niet onlogisch laatste staat: "Moeten de club tijd geven om die stappen te zetten"

Waasland-Beveren krijgt nog vier mogelijkheden om zich dit seizoen te proberen redden. Makkelijk zal het niet zijn, maar ze gaan in ieder geval wel alles op alles zetten en daarbij vechten tot de laatste snik - al moet er naar de toekomst toe wel iets veranderen in de aanpak.

Een trip naar Oostende, een inhaalwedstrijd tegen STVV, een thuismatch tegen Kortrijk en een treffen in Leuven: dat zijn de vier kansen die Waasland-Beveren nog heeft om vier punten in te halen op Cercle Brugge, vijf op Moeskroen of zeven op STVV.

Marktwaardes

Als we kijken naar de marktwaardes van de diverse teams in 1A, dan is het niet onlogisch dat Waasland-Beveren voorlopig laatste staat in de stand. Met 16,43 miljoen euro is de marktwaarde van de gehele kern het laagst.

Bovendien hebben de Wase Leeuwen 31 spelers onder contract staan, wat er meer zijn dan de meeste andere ploegen. Gemiddeld genomen hebben de individuele spelers dan ook de minste waarde van alle teams uit 1A.

Club de tijd geven om dat te doen lukken

"Het zijn stappen die een club moet zetten naar de toekomst toe. We hebben een grote kern van meer dan 30 spelers nu", besefte Nicky Hayen ook al na de nederlaag bij Cercle Brugge.

"Misschien moeten we op termijn naar 20 spelers gaan, aangevuld met jonge talenten? Het is een proces van langere termijn, we moeten de club tijd geven om dat te doen lukken."