Jonathan David deed Lille zaterdag nog dromen van de titel, maar nu is er heel slecht nieuws over ex-Buffalo

Zaterdag was Jonathan David voor Lille nog héél erg belangrijk in de topper op bezoek bij PSG, nu is er veel minder nieuws vanuit Noord-Frankrijk binnen gekomen.

Met nog zeven speeldagen voor de boeg staat Lille dankzij de 0-1 zege bij PSG op kop in de rangschikking. In Parijs was het niemand minder dan ex-Buffalo Jonathan David die met een doelpunt voor het verschil zorgde. ⚽️ Jonathan David pour Lille !



PSG 0️⃣-1️⃣ Lille#PSGLOSC



Ondertussen kwam er wel minder nieuws naar buiten vanuit Rijsel. Zo zou de Canadees zich hebben geblesseerd. Hij scheurde de ligamenten in de enkel en is volgens Lille verschillende weken buiten strijd. Mogelijk is het zelfs einde seizoen voor hem ... Een domper op de feestvreugde voor Lille.