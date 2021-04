Historische Antwerpse zege, nieuw systeem Beerschot en Standard - Genk vs Club, Vukotic en (alweer!) de VAR

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Historische Antwerpse zege

Voor het eerst in 32 jaar won Antwerp nog eens op Jan Breydel tegen Club Brugge. Historisch, veel meer kan er niet over gezegd worden.

Lamkel Zé was sterk voorin, Hongla mende het hele middenveld en stak Vanaken en Vormer in de achterzak, De Laet was het toonbeeld van hoe The Great Old kan spelen tegen topclubs. Veelbelovend richting play-offs?

Het systeem van Beerschot

Holzhauser die nog eens briljant speelt, het team dat nog eens vrank en vrij ten aanval trekt en Beerschot dat nog eens wint.

© photonews

Het waren ingrediënten die we al een tijdje niet meer hadden gezien, maar met dank aan het nieuwe systeem dat Still implementeerde lieten ze mooie dingen zien.

Standard & Genk

Er zijn soms van die wedstrijden waar beide ploegen geen punten verdienen. Veel zelfs. Maar af en toe zijn er ook wedstrijden waar je beide ploegen meer dan een punt zou gunnen.

Genk - Standard op speeldag 31 was er zo eentje. De match eindigde met dank aan goede voorhoedes op 2-2, maar er zat voor beiden meer in.

FLOP

Wat baten VAR en bril?

Als de uilen niet zienen willen? Het was op speeldag 31 weer krot en mot wat de arbitrage betreft, al werd het achteraf allemaal met de mantel der liefde bedekt.

Wat er gebeurde bij het doelpunt van Sakala in Moeskroen? Nog altijd niemand die het echt weet. En ook rond de openingsgoal in Genk - Standard was heel wat te doen.

Het licht gaat uit ...

En we brengen het beest naar buiten. Als je een typevoorbeeld zoekt van hoe je je team in de steek kan laten, kom je uit bij Vukotic.

© photonews

De rode kaart van hem tegen STVV leidde een zure thuisnederlaag op, waardoor het voor Waasland-Beveren steeds moeilijker wordt om zich nog sportief te redden.

Club Brugge aan banden gelegd

Het was natuurlijk ook dankzij een glorieus en sterk spelen Antwerp, maar het was toch een bizar gegeven hoe blauw-zwart voor de dag kwam tegen The Great Old.

Weinig drive, weinig snelheid en tempo en uiteindelijk een logische thuisnederlaag - al lang niet meer de eerste dit seizoen. De code gekraakt? Neen, zover zouden we zeker niet durven gaan.