🎥 Dit pareltje is het doelpunt van de maand in de Jupiler Pro League!

Al-Tamari kwam afgelopen zomer over van het Cypriotische Apoel Nicosia en begint stilaan zijn draai te vinden bij Oud-Heverlee Leuven. De flankaanvaller kon zich nog maar éénmaal op het scorebord werken maar deze leverde wel ineens de 3 punten op tegen Antwerp. Dat niet alleen, de Pro League verkoos zijn doelpunt tot het doelpunt van de maand.

Solliciteert hij ineens voor het doelpunt van het jaar?

This banger is your '@bwinBE Goal of the Month' ☄️🏆#JPL #GOTM pic.twitter.com/m0F0masVPs