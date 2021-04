Lior Refaelov wil een contract voor twee jaar: "Heb je dan niet genoeg verdiend?"

Lior Refaelov is einde contract bij Royal Antwerp FC. De Gouden Schoen wil een contract voor twee seizoenen tekenen.

Het contract van Gouden Schoen Lior Refaelov loopt deze zomer af bij The Great Old. Op de transfermarkt zal er zeker de nodige interesse zijn. Anderlecht informeerde al naar de voorwaarden.

“Elke club kan hem gebruiken”, zegt Gert Verheyen aan Het Nieuwsblad. “Wat ik niet begrijp is dat hij per se twee jaar contract wil. Mijn redenering zou omgekeerd zijn. Geef me een jaar zodat je niet tegen een berg van twee seizoenen aankijkt, op een leeftijd dat het mentale begint te wegen.”

Refaelov wil wellicht op zoek naar financiële zekerheid. “Heb je dan niet genoeg verdiend?”, gaat Verheyen verder. Hij is echt geen voorstander van een tweejarig contract. “Ik zou dat niet meer doen. Het kan op die leeftijd op elk moment voorbij zijn. Mentaal of fysiek. Als je twee jaar wil, dek je jezelf toch in?”

Volgens Verheyen mag dat niks uitmaken voor een nieuw contract. “Alsof je niet honderd procent zeker bent dat je het nog twee jaar volhoudt. Teken voor een jaar, speel een goed seizoen en je zal nadien nog wel een contract kunnen tekenen. Toch?”