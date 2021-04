Collasin keert in principe terug naar Anderlecht: "Maar ik weet niet waar mijn toekomst ligt"

Antoine Colassin wordt door Anderlecht verhuurd aan Zulte Waregem. Een succes was deze huurovergang nog niet voor de aanvaller.

Alles leek erop dat Collasin vorig seizoen ging doorbreken bij Anderlecht. Met drie doelpunten in vier wedstrijden voor Anderlecht leek dit ook zo. De jonge aanvaller koos het zekere voor het onzekere en ging naar Zulte-Waregem om ervaring op te doen en aan speelminuten te geraken. De jonge aanvaller kwam in 16 wedstrijden voor Zulte Waregem nog niet tot scoren.

In Het Laatste Nieuws sprak hij over zijn toekomst. Onder andere over de terugkeer naar Anderlecht. “Anderlecht is een prachtige club. Ik heb af en toe contact met Vincent Kompany, hij vraagt me hoe het gaat. Maar ik weet niet waar mijn toekomst ligt. De doelstelling op mijn leeftijd moet zijn om zo veel mogelijk te spelen.”

Nu zit Colassin nog bij Zulte Waregem. Ook daar loopt het niet altijd van een leien dakje. “Maar toch leer ik veel bij. Als we play-off 2 halen, krijg ik extra kansen om me te bewijzen”, aldus Colassin.