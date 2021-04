Samuel Bastien : "We kunnen iedereen erg veel pijn doen"

Dankzij de 0-4 zege bij Eupen deed Standard een erg goede zaak in de strijd om een POII-ticket. Hoewel de score het niet doet vermoeden, hadden de Rouches het am Kehrweg lange tijd erg moeilijk.

"De eerste helft was het heel erg moeilijk voor ons. We misten zuiverheid in het spel en er was te veel afval in ons spel", gaf Samuel Bastien aan na afloop.

Het doelpunt van Amallah vlak voor de pauze brak de ban, na de pauze legden de Rouches er nog drie in het mandje. "Die openingstreffer maakte het allemaal een stuk makkelijker in de tweede helft. Vier doelpunten scoren hier is niet evident. Maar nogmaals: als iedereen bij ons 110% focus heeft, kunnen we iedereen erg veel pijn doen", aldus de middenvelder.

Bastien, die aan een moeilijk seizoen bezig is, wordt met de week beter. "Klopt, het loopt zeker niet perfect voor mij dit seizoen. Ik heb de schouders niet laten hangen en ben steeds blijven werken om de ploeg te helpen", besluit Bastien, die voor de mooie assist zorgde bij het vierde Luikse doelpunt.