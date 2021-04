Vooruitblikken naar Anderlecht-Club Brugge met Philippe Vande Walle: "Clement zal zich moeten aanpassen"

Zondagavond ontvangt Anderlecht in het Lotto Park Club Brugge, de soevereine leider. Anderlecht maakte indruk tegen Antwerp en tankte vertrouwen voor de clash met de aartsrivaal. Wij blikten met Philippe Vande Walle vooruit: "Clement gaat zich een beetje moeten aanpassen", klinkt het verrassend.

Neen, het is niet zo dat Anderlecht bezig is aan het meest constante seizoen uit haar geschiedenis. Wat de mannen van Vincent Kompany afgelopen weekend op de mat legden tegen Antwerp (1-4), gaf de paars-witte burger moed.

Zondagavond wil Anderlecht revanche nemen voor de heenwedstrijd begin oktober. Club Brugge was meer dan een maatje te groot voor paars-wit, waar onder meer Arnstad, Bakkali en Vranjes in de basis stonden. De 3-0 kwam hard aan in Brussel.

Zo'n vaart lijkt het zondag niet te zullen lopen. Het flitsende spel van Club Brugge is al een tijd zoek, terwijl Anderlecht stappen vooruit heeft gezet. Al moeten we wat dat betreft met twee woorden spreken. Wij blikten met Philippe Vandewalle, ex-doelman van onder meer Club Brugge, vooruit naar de clash.

"Eerst en vooral: het is niet zo dat alles nu top is bij Anderlecht, he! Ik moet zeggen dat ik altijd heb geloofd in het, laat ons het kind een naam geven, Project Kompany. Vincent heeft zoveel talent en is een onwaarschijnlijk harde werker. Het is logisch dat het een verhaal van vallen en opstaan zou zijn. Werken met jonge gasten, een nieuw proces, een nieuwe manier van voetballen... evident is dat allemaal niet!"

"Top 4 zou een succes zijn"

"De prestatie van Anderlecht tegen Antwerp was knap. Ze walsten over de tegenstander heen, met herkenbaar verticaal voetbal. Het zou me niet verwonderen als Anderlecht de top 4 haalt. Dat zou op zich al een succes", aldus Vande Walle.

Opvallend: hoewel Club Brugge met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt, geeft Vande Walle aan dat blauw-zwart toch maar best rekening houdt met Anderlecht. "Ik denk dat Philippe Clement zich een beetje moet aanpassen. Ze zijn nog steeds heer en meester in België, maar de spectaculaire overmacht is weg. Wat overigens ook niet onbegrijpelijk is, mede door die corona-uitbraak en de grote voorsprong in de rangschikking. De sterkte van Club Brugge is de verticaliteit in het spel en de drang naar voren. Wel, dat ze toch maar oppassen voor dat frivole van Anderlecht. Jongens als El Hadj, Verschaeren en Nmecha mogen echt niet te veel ruimte krijgen. Zij kunnen met een actie het verschil maken", besluit Philippe Vande Walle, analist voor het Franstalige RTL.