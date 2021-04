Was dit zijn laatste thuismatch? "Steven Defour was geëmotioneerd, hij had een groter podium verdiend"

In oktober 2020 geraakte bekend dat Steven Defour terugkeerde naar KV Mechelen, de club waar de jongen uit Hombeek zeven jaar van zijn jeugd had doorgebracht. Een belofte aan zijn vader was zo vervuld. Tegen Zulte Waregem speelde Defour mogelijk zijn laatste thuismatch in een geelrood shirt.

Zoals bekend kondigde Steven Defour aan na dit seizoen een punt te zetten achter zijn actieve voetbalcarrière. Omdat het onzeker is of KV Mechelen al dan niet in play-off 2 geraakt, was het zaterdag mogelijk de laatste keer dat Defour Achter de Kazerne in actie kwam.

"We hebben in deze wedstrijd ook voor hem gespeeld", zegt Nikola Storm. "Steven is een topkerel. Voor mij is het ook goed geweest om een jaartje met hem samen te kunnen spelen. Hij heeft een topmentaliteit. Het is een heel emotionele wedstrijd geweest voor hem."

Leeg stadion

Na 82 minuten werd Defour naar de kant gehaald voor wat een applausvervanging zou geweest zijn. Nog even de blik naar boven, denkend aan zijn vader, en dan zat het er op. "Jammer dat het in een leeg stadion is. Wat een ovatie had hij gekregen als het stadion vol zat met 16 000 toeschouwers. Dat had hij ook verdiend, hij had een groter podium verdiend", vond zijn trainer.

© photonews

Ook Wouter Vrancken had na de wedstrijd tegen Zulte Waregem niets dan lof voor Defour. "Het is duidelijk dat het voetbal een grote meneer verliest. Hij heeft ook in deze wedstrijd kwaliteit gebracht. Hij is dit seizoen heel belangrijk geweest voor ons, zowel op als naast het veld. We zijn hem vanuit de groep en vanuit de staff heel dankbaar."

Echte topper

Igor de Camargo sloot zich daarbij aan. "Hij heeft na de match tegen de groep gezegd dat het een plezier was om dit jaar nog samen te spelen in de ploeg van zijn hart. Hij was een beetje geemotioneerd. Het Belgische voetbal verliest een echte topper. Als hij 100% fit was gebleven, kon hij zeker nog verder blijven spelen op een hoog niveau. Chapeau voor de carrière die hij heeft afgelegd."