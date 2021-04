Nilsen gelooft nog in redding Waasland-Beveren: "Zal van Moeskroen afhangen of we mirakel kunnen voltrekken"

Na de schorsing van kapitein Dries Wuytens moest Sivert Nilsen depanneren achterin bij Waasland-Beveren. De Deense speler beleefde meteen een van zijn meest spektakelrijke wedstrijden uit zijn carrière.

"Ik heb al wel wat gekke wedstrijden gespeeld in mijn carrière, maar deze was wel heel speciaal. Zeker als je rekening houdt met de situatie waarin we zitten", vertelt Nilsen op de persconferentie achteraf.

Waasland-Beveren had het meeste balbezit voor een groot deel van de wedstrijd maar begon telkens zeer slecht aan beide helften. "Het is wat onbegrijpelijk. We geven in beide helften in de openingsfase te gemakkelijke doelpunten weg."

"Maar bij de rust hadden we alles onder controle. Selemani was langs links een beetje gevaarlijk maar verder hadden we de wedstrijd helemaal onder controle. Ik denk dat Gano bij dat tweede doelpunt naar iemand anders wou passen en ik stond dan nog eens langs de lijn, voelde de bal langs mijn been gaan. Een echte lucky goal", analyseert Nilsen de 2-2 van De Sart.

Kortetermijngeheugen

Waasland-Beveren moet nu hopen dat Moeskroen maandag verliest tegen Antwerp of degradatie is een feit. "We moeten wachten tot morgen of we überhaupt nog de kans krijgen om een mirakel te voltrekken. We konden winnen op het veld van Oostende, dus waarom niet op dat van Leuven volgende week?", houdt hij de hoop levend.

Dan moet iedereen bij Beveren er wel in geloven nadat ze voor de zoveelste keer een klap te verwerken krijgen. "Je moet een kort geheugen hebben als voetballer als je niet in de problemen wil komen. Nu mag je teleurgesteld zijn, morgen is er een nieuwe dag en moeten we er opnieuw voluit voor gaan", besluit de Deen.