Of de kritiek van voor de match meespeelde bij Anderlecht? Uiteraard! "Genoeg blabla"

Vincent Kompany is niet de man die zich bezighoudt met krantenartikels. Hij vult ze wel zonder morren, maar achteraf kijkt hij er amper naar. De spelersgroep, dat is een andere zaak. Die hadden de uitspraken van de voorbije dagen wel opgepikt.

Een korte navraag leerde ons dat ze de analyses allemaal gelezen hadden en dat het een item was in de spelersgroep. Er werd over gesproken. Kompany hoefde zelfs geen artikels omhoog te hangen in de kleedkamer. De sociale media - waar velen heel actief op zijn - had zijn werk gedaan.

Na de goal van Sambi Lokonga werd dat heel duidelijk. Murillo maakte een slaapgebaar richting de camera, Amuzu ritste zijn mond dicht en Lokonga vierde met een vinger voor de lippen. "Waarom? Dat is iets van Jérémy Doku. Ik wil er niet te veel over zeggen, er is al genoeg blabla geweest", zei de kapitein.

Er zat ook de nodige frustratie in die trap van Sambi, die verder geen al te beste match speelde. "Ik kreeg ruimte en besloot te trappen, dat is het", zei hij. "Ik viseer altijd het kader, maar hoe die bal dan gaat gaan... Trouwens, ik moet mijn mama hiervoor bedanken, want ze zegt altijd dat ik meer moet trappen. Bij deze..."

Ik heb mijn ploeg toen in de steek gelaten

Maar ook de nederlaag in Brugge, toen Club zwaar domineerde en Lokonga uitgesloten werd, speelde nog mee. Ook die feiten werden weer opgerakeld. "Ja, het was persoonlijk", zei Sambi. "Ik heb mijn ploeg toen in de steek gelaten. Maar dat gevoel leefde niet alleen bij mij. De andere jongens wilden ook tonen dat de verhoudingen zo niet meer lagen."

Ook de kritiek op hun coach was aangekomen. Kompany krijgt soms wel de wind van voren, maar wordt in de spelersgroep op handen gedragen. "De coach heeft ons alle middelen gegeven en wij moesten het toepassen", zei Matt Miazga daarover. "Ze doen fantastisch werk."

Nu wordt het weer de voetjes op de grond houden, want in Sint-Truiden moet het werk afgemaakt worden. En met deze ploeg weet je nooit...