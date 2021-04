Jelle Vossen bekijkt het positief en legt nadruk op 'fantastische remonte': "Als we tegen Gent kunnen winnen..."

Jelle Vossen laat zich met al zijn ervaring niet gauw meer uit zijn lood slaan. Zulte Waregem zat in een goede uitgangspositie om play-off 2 te halen, maar door de nederlaag in Mechelen wordt het toch weer kantje boord. Vossen blijft vooral het positieve benadrukken.

Na elke wedstrijd is het kwestie alles goed te analyseren en na een verliespartij is dat misschien nog belangrijk. "We moeten kijken naar wat juist misliep. We hadden een plan om hen vast te zetten, maar zij vonden telkens de vrije man op het middenveld. Het is dan kwestie van al dan niet doordekken. De communicatie moest ook beter", aldus Jelle Vossen.

Volgens de aanvaller kunnen er wel lessen getrokken worden om in de toekomst in wedstrijden na een moeilijk begin toch een resultaat uit de brand te slepen. "We moeten misschien mekaar wat meer corrigeren en beslissen om compact te spelen, zodat we de rust kunnen halen met 0-0."

© photonews

Heeft Zulte Waregem een tik gekregen met het einde van de competitie in zicht? "Mentaal kunnen we niet in viezere papieren komen dan enkele maanden geleden. We hebben een fantastische remonte afgelegd. We moeten positief blijven, we komen van heel ver."

Het is nu volop toeleven naar die laatste opdracht komende zondag: de ontmoeting met rechtstreeks concurrent AA Gent. "We hebben alles in eigen handen. Als we tegen Gent kunnen winnen, is play-off 2 nog altijd mogelijk." Sterker nog, dan is deelname aan play-off 2 een feit voor Zulte Waregem, dat nog altijd achtste staat. "Een aantal maanden geleden had niemand dat gedacht."