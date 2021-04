Over een perfect match gesproken; twee topscheidsrechters stappen in het huwelijksbootje

The perfect match bestaat niet? Topscheidsrechters Howard Webb (49) en Bibiana Steinhaus (42) maakten van de interlandbreak gebruik om in het huwelijksbootje te stappen. Een perfect match bestaat dus wel degelijk.

Howard Webb en Bibiana Steinhaus trouwden tijdens de interlandbreak in het Duitse Hannover, waar Steinhaus afkomstig van is. Door de huidige coronapandemie kon er helaas niemand aanwezig zijn op de trouw.

Hij is één van de beste scheidsrechters die op een voetbalveld heeft rondgelopen de afgelopen jaren. De Brit floot een aantal belangrijke wedstrijden in de Champions League. Ook op het internationaaltoneel is hij geen onbekende; hij floot de WK-finale in 2010 tussen Spanje en Nederland.

Zij werd in 2017 de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Bundesliga. Ze was daarmee niet alleen de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Duitse hoogste klasse, maar ook de eerste vrouwelijke (hoofd)scheidsrechter op het hoogste niveau in een Europese profcompetitie.