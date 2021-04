Transfernieuws en Transfergeruchten 15/04: Benteke - Openda - Ait El Hadj - Buta - Nmecha - Dennis - Hoedt - Ñíguez Esclapez

Antwerp gaat deze zomer waarschijnlijk weer heel wat veranderingen ondergaan. Er is nog veel onduidelijkheid en er is ook veel interesse voor een aantal spelers. Aan dat lijstje mag ook Aurélio Buta toegevoegd worden. ( Lees meer )

Onze landgenoot is volgend jaar einde contract bij Crystal Palace. Waar volgend jaar zijn toekomst ligt is op dit moment nog onduidelijk. 'The Beast' zou op interesse kunnen rekenen van onder meer Fenerbahçe. Is het na negen jaar Premier League tijd voor een andere competitie? ( Lees meer )

'Anderlecht houdt Juventus, Ajax en Atalanta af voor piepjonge centrale verdediger'

Het is RSC Anderlecht menens wat 'In youth we trust' betreft. Dat wordt ook dezer dagen opnieuw duidelijk. (Lees meer)

Nieuwe kans voor Belgische topclubs? 'Huurclub gaat niet door met ex-Antwerpspeler Wesley Hoedt'

Indruk maken. Dat deed hij enorm op de Belgische voetbalvelden. En dus wilden vele topclubs hem, al kwam het er niet van. (Lees meer)

'Spaanse en Italiaanse interesse voor groeibriljant Anderlecht, die besluit over nationale ploeg heeft genomen'

En of hij het goed doet bij RSC Anderlecht ... Het levert in ieder geval de nodige interesse op van land en club. (Lees meer)

'Werk aan de winkel voor Club Brugge: vier hangende aanvallersdossiers, interesse in twee van hen nu al duidelijk'

Er is werk aan de winkel voor Club Brugge. Vier spelers komen eerstdaags terug en de vraag is wat er met hen moet gaan gebeuren. Al is er alvast bemoedigend nieuws over twee van hen. (Lees meer)

'Anderlecht gaat er vol voor: eerste transferprioriteit is een feit'

RSC Anderlecht heeft zijn beslissing gemaakt en zijn eerste grote transferdossier voor de komende zomer duidelijk vooropgesteld. (Lees meer)

'Leegloop bij Atlético Madrid op komst'

De leegloop bij Atlético Madrid zou wel eens ingezet kunnen zijn. Na dit seizoen zouden volgens Spaanse media een aantal sterkhouders als Saul Niguez Esclapez mogen vertrekken. Het zou om zes of zeven spelers kunnen gaan.