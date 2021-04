Van weelde in de aanval tot puzzelen in de verdediging bij Antwerp

Het wordt puzzelen dit weekend bij Antwerp voor Vercauteren. In de verdediging zijn er een aantal afwezigen terwijl er een overvloed is aan aanvallende spelers.

In de verdediging bij Antwerp is de weelde niet zo groot als in het aanvallend compartiment. Zo moet Vercauteren morgen niet alleen Le Marchand missen omwille van schorsing maar ook Gelin die geblesseerd is uitgevallen. Bij hem wordt het net zoals bij Haroun nog afwachten of ze Play-Off 1 wel halen.

Met de terugkeer van Mbokani (na blessure) en de heropleving van Lamkel Zé heeft Vercauteren vele opties vooraan. Hierdoor vielen onder andere Avenatti en Ampomah naast de kern afgelopen maandag. Vercauteren gaf hiervoor de reden: "Omdat er andere jongens momenteel beter zijn. Op bepaalde posities hebben we nu eenmaal veel (fitte) mensen hiervoor. Het is niet alleen die twee maar bijvoorbeeld ook Nsimba en Miyoshi. Op een zeker moment moeten er dan afvallen. Je probeert ook op de bank een bepaald evenwicht te hebben. Het heeft niet veel zin om daar 4 spitsen te zetten als je ze toch niet kan gebruiken. Dus dan moeten er afvallen. Dat is niet leuk op sportief maar ook niet op menselijk vlak. Want sommige jongens verdienen dit niet omdat ze goed trainen maar je moet nu eenmaal rekening houden met het aantal Belgen (nl. minstens 6) dat op het wedstrijdblad moet staan.