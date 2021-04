Wat kunnen Anderlecht en Club Brugge nog? Johan Boskamp met vaststellingen en vraagtekens

Johan Boskamp was er heilig van overtuigd dat Anderlecht in PO1 zou spelen en dit weekend kunnen de troepen van Kompany dat met een punt tegen STVV binnenhalen.

Boskamp is trots op zijn voorspelling. “Zie je wel! Nooit aan mij twijfelen. Een puntje op Stayen is voldoende, maar ze zullen het toch niet makkelijk krijgen tegen STVV”, vertelt de Nederlander aan HBVL.

Al zijn de omstandigheden niet ideaal en zal er gepresteerd moeten worden. “Ten eerste, je voetbalt op dat klote kunstgrasveld. Ten tweede, STVV speelde vorige week in de derby als een drolletje. Peter Maes heeft zijn spelers deze week op scherp gezet. Ze zullen gebrand zijn om het tegen Anderlecht goed te doen. Het elftal van Vincent Kompany zal aan de bak moeten, maar ik zie ze het wel halen.”

Boskamp ziet Anderlecht in de play-offs nog wel uitpakken. “Bij Anderlecht is er een stijgende lijn. Zeker tegen de topploegen presteert het naar behoren, omdat ze dan het spel niet hoeven te maken. Dat is zeker geen schande trouwens. Vorige week was Club Brugge ook gewoon de betere ploeg. Als je ze dan op de omschakeling pijn kan doen, moet je dat vooral doen.”

Zelfs een minder blauwzwart kan moeilijk nog de titel mislopen, maar er is werk in de bestuurskamers aan de winkel. “Dat bij Club de grote vorm ontbreekt, baart me verder weinig zorgen. Die worden wel kampioen. Het is vooral uitkijken naar wat ze volgend seizoen gaan doen met bepaalde jongens. Wie vertrekt en wie laten ze vertrekken?”