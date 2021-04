De goal van het jaar? Wondermooi doelpunt op de openingsspeeldag van de MLS

De openingsspeeldag van de MLS heeft al voor een pareltje gezorgd. In de wedstrijd tussen de Seattle Sounder en Minnesota United, schoot Joao Paulo de bal op spectaculaire wijze vanaf 25 meter gloeihard tegen de netten.

Na een doelpuntloze eerste helft, opende Seattle de score met een pareltje. Seattle won de wedstrijd tegen Minnesota met 4-0, de wedstrijd stond echter wel in de schaduw van het mooie doelpunt. Is dit het doelpunt van het jaar? Oordeelt u zelf maar…

TAKE A BOW, JOAO PAULO!



It's only opening night and we've already got an early contender for MLS?ref_src=twsrc%5Etfw">@MLS goal of the year 🔥pic.twitter.com/jYBwWi0cxd