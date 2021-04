Wouter Vrancken oogst lof bij zijn collega's

Wouter Vrancken doet het al een aantal jaren goed bij KV Mechelen. Dit is ook zijn collega's opgevallen.

Het Laatste Nieuws sprak hem via een uitgebreid interview en stelde hem de vraag welke trainers hij in België echt goed vindt. Blessin haalde Hernan Losada aan, alsook Philippe Clement, maar volgens Blessin maakte Wouter Vrancken echt indruk op hem.



De lofzang van Alexander Blessin voor Wouter Vrancken is niet uniek. Eerder dit seizoen stak ook Vincent Kompany de loftrompet op voor de coach van KV Mechelen. "Petje af voor hun coach (Wouter Vrancken, nvdr.) en wat hij heeft neergezet", klonk het begin maart uit de mond van Kompany.

Vrancken staat sinds 21 augustus 2018 aan het roer bij KV Mechelen. Sindsdien won hij 49 van zijn 97 wedstrijden als trainer en speelde hij 22 keer gelijk. Hij won ook de Beker van België in 2019 en werd hetzelfde jaar kampioen met KV Mechelen in 1B.