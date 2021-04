Kompany maakt selectie bekend: deze spelers moeten Anderlecht naar play off 1 brengen

Na een jaar vol ups and downs, verdiende overwinningen en nederlagen, lijkt het Vincent Kompany toch te gaan lukken om Anderlecht richting play off 1 te brengen. Al zal dat nog afhangen van de wedstrijd op de laatste speeldag.

Paars-wit heeft momenteel 3 punten voorsprong op KV Oostende en dus nagenoeg zeker van een plekje in play off 1, maar in het voetbal moet je altijd met twee woorden spreken.

Voor die laatste wedstrijd van de reguliere competitie kan Kompany nog steeds geen beroep doen op de geblesseerden Hendrik Van Crombrugge en Hannes Delcroix. Kemar Lawrence haalt de selectie niet en lijkt helemaal uit de gratie gevallen te zijn. De Jamaicaanse verdediger is nochtans niet geblesseerd maar mocht al 3 wedstrijden geen minuut meer spelen.

Wie er bijkomt in vergelijking met de wedstrijd tegen Club Brugge is middenvelder Marco Kana. Ook de 16-jarige Stroeykens haalde opnieuw de selectie van Kompany.