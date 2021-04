"Blijkbaar gelden er in Charleroi andere coronamaatregelen" en "Dit is een slag in gezicht, onvergeeflijk"

Zaterdag was het hommeles voor de wedstrijd van Charleroi tegen KAS Eupen. Mehdi Bayat moest de supporters tot bedaren brengen én van het veld afkrijgen. Peter Vandenbempt zag bijzondere taferelen.

"Blijkbaar gelden er andere coronamaatregelen in Charleroi dan in de rest van het land", merkte hij meteen op in Extra Time - verwijzend naar de troep mensen die op het veld samen verzamelden.

"Het discours van Bayat was waardevol, maar ik wil wel het volgende zeggen. Wij mogen met vier buitenkomen samen momenteel ..."

Voorbeeldfunctie

"Als ze dit soort dingen doen in het stadspark in Leuven of Gent, dan jagen ze de studenten weg. Het is onbegrijpelijk dat hij zonder mondmasker rondloopt als voorzitter van de Belgische voetbalbond."

"Als je erin slaagt om dit weer te doen en alle geldende regels aan je laars te lappen op een moment dat er al maanden veel lobbywerk is om misschien toch wat fans in de play-offs binnen te krijgen in het stadion, vind ik dat onbegrijpelijk. Voor hen is het een slag in het gezicht, onvergeeflijk. Dat is niet de eerste keer. Hij heeft een dubbele voorbeeldfunctie."