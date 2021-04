Antwerp-voorzitter Gheysens steekt stokken in de wielen van bouw Brugs stadion

De stadionplannen in Brugge lopen alweer vertraging op. Voor de bouw van het stadion van Cercle aan de Blankenbergse Steenweg zijn er meerdere bezwaren binnengekomen bij de Raad van State. Waaronder ook eentje van Antwerp-eigenaar Paul Gheysens, schrijft HLN.

Gheysens bezit een stuk grond op het terrein waar men het stadion voor de Vereniging wil bouwen. Er zou een bezwaarschrift van de grote baas van Ghelamco binnengekomen zijn. Maar ook de vzw Groen, die de gronden voor de landbouw wil bewaren, diende een bezwaarschrift in. Het behandelen van die klachten kan weer maanden in beslag nemen.

"Als de Raad van State bezwaren zou volgen, dan staan we hélemaal nergens. Dan moeten we van nul herbeginnen. Ik weiger te geloven in die versie. Want er is geen back-upplan. Nergens in Brugge ligt er nog grond waar we een voetbalstadion voor Cercle Brugge en een bedrijventerrein kunnen realiseren", zegt Brugs schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) in HLN.

Wat betekent dat ook Club Brugge zou vastzitten, want Cercle weigert Jan Breydel te verlaten vooraleer er voor hen een oplossing is voorzien.