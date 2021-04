Debat van de week: Maak uw favoriete 11 voor de bekerfinale (en u had het niet helemaal juist wat betreft seizoenseinde)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke week een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

Vorige week stelden we u de vraag rond het seizoenseinde en daarbij had u toch KV Mechelen vooral onderschat. Ook degradant Moeskroen had u niet meer durven voorspellen, want 2 op 3 ging voor Waasland-Beveren als degradant. Voor play-off 1 had u wel Anderlecht voorzien en dus KV Oostende in play-off 2. Dat zijn de resultaten van het debat van vorige week. Wat met de bekerfinale? Deze week stellen we u graag de vraag naar de bekerfinale toe. Wat is uw favoriete basiself van beide ploegen samen? U kan sleutelen via het formulier dat we voor dit soort zaken altijd ter beschikking stellen. En u kan uiteraard jullie opstellingen ook delen in de reacties en via de sociale kanalen ... Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wint de Beker van België? Standard 38% KRC Genk 63%