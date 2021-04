Siquet: "Het zou een teleurstelling moeten zijn dat we niet in de top 4 staan"

De wedstrijd van Standard tegen Beerschot zou bepalen of de Rouches al dan niet play-off 2 zouden spelen. Een opluchting dus voor Standard na de gewonnen match dus. Maar de Luikenaren zouden teleurgesteld moeten zijn dat ze niet in de top vier staan. Dat weet ook rechtsachter Hugo Siquet...

Siquet gaf afgelopen zondag nog een assist in de zege tegen Beerschot op de laatste speeldag van de Jupiler Pro League, zijn vijfde assist al dit seizoen. Met vijf assistst heeft de jongeling er maar drie minder dan de andere flank: Nicolas Gavory.

"Ik zeg hem altijd om te lachen dat ik hem ga inhalen", legde de rechtsback met een glimlach uit. "Hij ligt echter nog steeds ver op mij voor. We zullen zien hoe ver ik geraak op het einde van het seizoen, maar dat is niet mijn prioriteit", benadrukt de 19-jarige Standardspeler.

Door Beerschot te verslaan eindigde Standard Luik zesde in de reguliere competitie, en verdienden ze dus een plaats in play-off 2. "Helaas voor ons is het een opluchting, terwijl het een ontgoocheling zou moeten zijn om niet in de top 4 te staan. We hadden een heel middelmatig seizoen, maar we zijn erin geslaagd om het seizoen op het einde toch nog een beetje te redden. Het is jammer dat we niet hebben laten zien wat we écht waard zijn, we hadden veel hoger kunnen eindigen. We zullen alles moeten geven in PO2", besluit Siquet.