Mbaye Leye is enorm gemotiveerd om te slagen bij Standard Luik

Mbaye Leye is nog maar een half jaar trainer van Standard Luik en kan al direct zijn 1ste prijs pakken dit weekend. Al krijgt hij tegen Racing Genk niet de gemakkelijkste tegenstander voor de kiezen.

Leye wou vorig seizoen al hoofdtrainer worden bij Standard Luik maar ze vonden hem nog te jong en onervaren om T1 te worden. "We hadden vorig jaar gewoon een andere visie", blikt Leye bij Het Laatste Nieuws terug op die episode. "Ik vond dat ik klaar was om een club te trainen. Maar het is normaal dat Standard twijfelde. De beste Belgische trainer had net afscheid genomen van de club. Zij vonden mij niet de beste kandidaat op dat moment. Maar toen ik mijn C4 tekende bij Alexandre Grosjean heb ik gezegd dat we mekaar misschien nog gingen terugzien", doet Leye uit de doeken.

Lang heeft dit niet geduurd want zes maanden later nam de Senegalees het roer dan toch over. "Niets stond een terugkeer in de weg. Bruno (Venanzi, nvdr.) en ik hebben een paar keer gepraat. Ik heb geen 'chichi' gedaan over mijn contract - ik heb er zelfs geen optie laten inzetten - en ik deed niet moeilijk tijdens de onderhandelingen. Ik wilde de job écht, ik wilde tonen dat ik het kan. Ik geloofde in mezelf", klinkt het overtuigd.