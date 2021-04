Drie Belgische clubs willen gratis shoppen bij Beerschot: "Ook interesse uit andere landen"

Bij Beerschot zal er deze zomer heel wat veranderen, zoveel is duidelijk. Er wordt nu al plaats gemaakt voor inkomende transfers. Voor een uitgaande transfer zijn er alvast wel wat gegadigden.

Denys Prychynenko zal volgend seizoen niet meer voor Beerschot spelen, want zijn contract dat afloopt zal niet worden verlengd.

De 29-jarige verdediger is al sinds 2016 actief op Het Kiel en staat te boek als een publiekslieveling. In Gazet van Antwerpen sprak hij over zijn toekomst.

Veel interesse

Daarbij maakte hij gewag van de interesse van liefst drie Belgische clubs, terwijl er ook interesse is uit onder meer Schotland, Rusland en Bulgarije.

In vijf jaar Beerschot speelde Prychynenko 145 keer voor De Mannekes, dit seizoen kwam hij zeventien keer in actie en scoorde hij een keer.