Standard-spelers in zak en as en sturen kat naar persconferentie na de match

De Standard-spelers zaten in zak en as na de verloren bekerfinale tegen Genk. Na de match hadden ze dan ook weinig zin om nog uitleg te komen geven.

Na de persconferentie van Mbaye Leye was het normaal de bedoeling dat er minstens twee spelers van de Rouches ook hun zegje kwamen doen, maar de persverantwoordelijke vond niemand die er zin in had. Het was dan ook vruchteloos wachten op hun zegje.

Leye nam zijn spelers wel in bescherming. "Ze hebben alles gegeven wat ze konden. Ik ben fier op hen, ze moeten zich niets verwijten."