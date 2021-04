Bongonda klaar voor de Rode Duivels? "Het ideale moment om hem te selecteren"

Racing Genk won gisteren de finale van de Beker van België met 1-2 tegen Standard. Theo Bongonda speelt al maanden heel goed bij Racing Genk. Gisteren trok de Belg die goede vorm door en maakte hij een goal en een assist voor zijn ploeg. Kan Martinez nu niet meer naast de Genkse aanvaller kijken?

Gisterenavond in de bekerfinale tegen Standard was Theo Bongonda dé man bij Racing Genk. De Genkse aanvaller scoorde, gaf een assist en lokte op het einde van de wedstrijd een rode kaart uit, een perfecte match dus van de Belg. Is Bongonda nu klaar voor de Rode Duivels? Volgens analist Joachim Mununga wel.

“Bongonda zijn looplijnen zijn goed en hij is dodelijke efficiënt, bovendien zaait de aanvaller ook nog eens verwarring in de defensie van de tegenstander. Het is eigenlijk het ideale moment nu voor Roberto Martinez om hem te selecteren voor de Rode Duivels”, aldus Mununga bij RTBF.