De flirt met Club Brugge en het verlengde contract: via uitstalraam play-off 2 cashen voor goalgetter Buffalo's?

Dat AA Gent toch nog play-off 2 heeft gehaald? Dat is niet enkel voor een mogelijk Europees ticket een goede zaak. Ook de club kan profiteren van het uitstalraam dat play-off 2 nog bieden kan.

Zo is er Roman Yaremchuk, die dit seizoen al 17 goals maakte in de competitie en aan 20 in totaal zit dit seizoen. Als hij er in play-off 2 nog een aantal zou kunnen bijdoen, dan zou dat meteen heel wat extra miljoenen kunnen opleveren.

De Buffalo's weten dat Yaremchuk graag zou willen verkassen, ook eerder dit seizoen was daar al sprake van. Er was een flirt met Club Brugge, ondertussen werd het contract van de spits dat liep tot 2023 verlengd tot 2025.

Standing van Yaremchuk is veranderd

"Roman is een jongen die vertrouwen nodig heeft van een coach. Ik zie een heel andere Yaremchuk dan twee jaar geleden. De Yaremchuk van toen moest zijn weg nog vinden, terwijl hij nu een sterkhouder is. Zijn standing is veranderd", gaf Hein Vanhaezebrouck een tijdje geleden al aan.

"Hij heeft nog stappen te zetten, want hij heeft de ambitie om verder door te groeien en op termijn de stap te zetten naar een grotere competitie. Daar moeten we hem in bijstaan. Maar eerst moet hij belangrijk zijn en blijven voor Gent." Te beginnen met het veroveren van een Europees ticket.