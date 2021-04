Van kapitein naar bankzitter en tribuneklant en terug: "Beschouwen als een heel lang leermoment"

Het seizoen begon als een sprookje, maar het werd daarna even een nachtmerrie. "Hij zal dit seizoen ervaren als een seizoen waarin hij veel heeft bijgeleerd", aldus zijn coach. Er valt iets voor te zeggen.

De jaargang mogen aanvatten als titularis én kapitein, voor een op dat moment 19-jarige Belgische centrale verdediger is dat een droom die uitkomt. Maar het begin van het seizoen valt het allemaal wat tegen voor Ewoud Pletinckx en Zulte Waregem, dat plots helemaal onderaan de stand terechtkomt.

Pletinckx valt uit met een knieblessure en komt ook daarna tussen november en februari aan nauwelijks één basisplaats en veel (korte) invalbeurten. Pas de laatste wedstrijden kwam hij meer in het stuk voor bij Essevee, maar ook als back-up op plaatsen die de zijne niet zijn als verdedigende middenvelder of rechtsachter.

Het liep niet met de ploeg en plots was hij te jong

"Hij zal dit seizoen ervaren als eentje waarin hij veel geleerd heeft", aldus coach Francky Dury. "Toen we het seizoen begonnen wisten we dat hij de juiste kapitein was voor ons, maar het draaide niet. Het liep niet met de ploeg en plots was hij dan 'te jong' volgens sommigen. Als het stormt in Madrid is het dan ook al mis bij wijze van spreken."

"De verdedigers deden het goed bij ons bovendien de laatste maanden van het seizoen, dus was het moeilijk voor hem om vaak te spelen. En dat heeft hij nodig op zijn leeftijd. Hij heeft ons wel een paar keer over de streep getrokken."

"Ik was ook heel tevreden dat hij opgeroepen werd voor de nationale ploeg U21. Ik heb ook een gesprek gehad met Jacky Mathijssen over hem. Hij heeft tactische flexibiliteit laten zien op een plek die de zijne niet was."

Weerbaarheid

Pletinckx zelf? Die blijft altijd nuchter en bescheiden. Hij koos ooit het nummer 24 om zo in de voetsporen te kunnen treden van clubcoryfee Karel D'Haene - nog zo'n centrale verdediger die wist wat hij kon (en vooral niet kon) en altijd rustig en kalm bleef.

"Neen, het zijn geen toffe maanden geweest. Iedereen wil graag zoveel mogelijk spelen, maar ik was niet echt het vertrouwen kwijt. Dit seizoen moet ik beschouwen als een heel lang leermoment. Ik heb wel mijn weerbaarheid getoond."