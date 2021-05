Analist duidelijk: "Club raakt niet op toerental" en "Kleine brigade van Anderlecht won 60% van de duels"

Club Brugge redde in extremis een puntje tegen RSC Anderlecht, maar de slotsom van de clash tussen beide ploegen was toch alvast duidelijk.

"Club Brugge zat ver van het niveau waarop we ze kennen. Ze raken maar niet op toerental", aldus Peter Vandenbempt in zijn analyse bij Sporza.

"Als Club Brugge verloren had tegen Anderlecht hadden we tot de wedstrijd van vrijdag tegen Racing Genk kunnen speculeren of we opnieuw een titelstrijd hadden. Philippe Clement sprak erover dat een nederlaag niet voor extra stress zou zorgen, maar de ontlading bij de bazen deed wat anders vermoeden."

Métier

Verder was het opvallend hoe Anderlecht voor de dag kwam: "Ze hebben in recordvaart meer métier gekregen", aldus de man van de radio.

"Het was verder ook opvallend hoe die zogenaamd lichte brigade van paars-wit toch 60% van de duels won."