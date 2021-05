De Condé eerlijk: "Als er een bod komt dat niet te weigeren is, dan zullen we meewerken" en "Hij staat op de lijst als vervanger"

KRC Genk heeft de Beker van België al op zak en wil er de komende weken nog iets van gaan maken in play-off 1 om minstens de tweede plek te veroveren. Daarna volgt een boeiende transferzomer ongetwijfeld. Dimitri De Condé is heel eerlijk.

"We willen zoveel mogelijk spelers hier houden en overtuigen om te blijven", aldus de sterke man van KRC Genk tegen Het Laatste Nieuws. "We willen stappen zetten en dat zal niet lukken als er opnieuw vijf spelers vertrekken zoals na het kampioenenjaar."

Samatta als vervanger?

Toch zal het voor sommige spelers moeilijk zijn om ze te houden: "Onuachu? Hij is topschutter, maakte 30 goals en hij wordt 27 jaar. Als er een club een bedrag op tafel legt dat wij niet kunnen weigeren, dan zullen we meewerken aan een transfer. Op dit moment is die aanbieding er niet."

Bij Genk kijken ze wel al naar een eventuele vervanger: "Samatta staat zeker op onze lijst. Maar we gaan geen atypische Genktransfers doen."