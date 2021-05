Bryan Heynen: "We speelden zeker niet onze beste wedstrijd"

KRC Genk heeft Club Brugge vrijdagavond een stevige tik toegediend. In de tweede helft trapten de efficiënte Limburgers drie keer tegen de touwen.

Bryan Heynen had meteen na afloop een eerlijke analyse klaar voor de camera's van Eleven Sports. "We speelden vanavond zeker niet onze beste wedstrijd. Vooral in de eerste helft vonden we moeilijk de vrije man en gebruikten we te vaak de lange bal."

"Na de pauze ging dat stukken beter. We waren extreem efficiënt en achterin hebben we nagenoeg niets weggegeven", aldus de aanvoerder van KRC Genk.

In de stand nadert Racing Genk tot op vijf punten van Club Brugge. Titelaspiraties uitspreken? Dat is er voorlopig nog niet bij voor Bryan Heynen. "Wij gaan voor het hoogst haalbare. We pakken alles wat we kunnen pakken en dan zien we wel."