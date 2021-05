Théo Bongonda: "Met 3-0 gewonnen, zelfs al was het 11 tegen 12 in de eerste helft"

De Genkse reeks blijft maar duren. Van haar laatste elf wedstrijden verloren de Limburgers er slechts één. Vrijdagavond ging Club Brugge voor de bijl.

Eleven Sports haalde na afloop Théo Bongonda voor de camera. De vice-aanvoerder van KRC Genk had gewoontegetrouw het hart op de tong. "Je voelde erg snel dat het een match ging worden waarin de ploeg die eerst ging scoren, zou winnen. We hadden het moelijk in de eerste helft, maar we speelden niet voor niets tegen de leider."

"Gelukkig trokken wij uiteindelijk aan het langste eind", aldus Bongonda. "Al was het in mijn ogen in de eerste helft elf tegen twaalf." De Genk-aanvaller doelt hiermee op enkele beslissingen van ref Lawrence Visser.

Met nog vier wedstrijden te gaan blijft alles nog mogelijk voor Genk. "Sinds we die beker gepakt hebben, lijkt iedereen nog rustiger en vrijer aan de bal. Niets moet, we hebben alles te winnen. Nu wacht volgende week Anderlecht. Ook die match gaan we proberen te winnen", besluit Bongonda.