Vercauteren gefrustreerd, maar houdt zich in: "De arbiter heeft altijd gelijk, zelfs als hij ongelijk heeft"

Bij Antwerp zaten ze zwaar met de spelleiding in hun maag. Naar de letter van de wet had die eigenlijk niets verkeerd gedaan, maar toch zagen ze vooral bij die laatste fase waaruit de gelijkmaker viel veel onregelmatigheden.

Persverantwoordelijke Antwerp: "We gaan de match nabespreken met onze coach. De scheidsrechter heeft ons daarvoor vijf minuten gegeven."

Vercauteren: "Het waren er geen vijf, maar zes."

Daarmee verwezen ze naar de extra tijd die er gespeeld werd. De goal viel immers in de zesde minuut extra tijd terwijl er maar vijf waren aangegeven. Maar ook de scheidsrechtersbal vond Vercauteren een raar gegeven. "Ok, het is het reglement, maar die vrije bal laten vallen en wij moeten dan vijf meter achteruit op 20 meter van ons doel. Dat is zeggen: hier, center maar. Het geluk was vandaag niet aan onze zijde."

Vercauteren bekoelde wel en wou geen te grote uitspraken doen. Daarom lieten ze ook geen spelers aan het woord. "Ik kon het makkelijk allemaal bespreken met de vierde ref en die gaf uitleg bij de situaties. Maar ik heb het er moeilijk mee ja. De arbiter heeft altijd gelijk, zelfs als hij ongelijk heeft. Kijk nog maar eens naar die fase, dan gaat jullie misschien nog meer zaken opvallen."

"Ik ben heel ontgoocheld over het resultaat, maar we moeten onze frustraties bedwingen. Als er één ploeg moest winnen, waren wij dat vast en zeker. Met alle respect voor Anderlecht. De kwaliteit was aanwezig."