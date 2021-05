"Dat is een eer" - reageert Alexander Blessin op de nominatie van Coach van het Jaar.

Alexander Blessin beleeft een droomdebuut in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer. Nu maakt hij ook nog kans op Coach van het Jaar te worden. Hij reageerde voor de camera van KV Oostende.

De Pro League maakte woensdag immers bekend dat Blessin samen met Philippe Clement en Vincent Kompany genomineerd is om uitgeroepen te worden tot Coach van het Jaar. De trainer is duidelijk blij met die nominatie. "Er zijn drie genomineerden? Dat is een eer", reageert hij op de officiële kanalen van KVO. "Clement en Kompany zijn echt grote namen. Als ik op hetzelfde lijstje sta als hen, dan ben ik daar zeer trots op."



Het is nog afwachten of hij volgend seizoen ook nog bij KV Oostende op de bank zit. Zijn succes heeft de aandacht getrokken van andere clubs in zowel binnen als buitenland. Antwerp is alvast één van de clubs die mogelijks wel een plek voor hem hebben in de dug out. Alles zal afhangen wie daar de nieuwe sportief directeur wordt en op welke plaats Frank Vercauteren het seizoen eindigt. Als deze zelf al een verlengd verblijf ziet zitten.