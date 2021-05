Club Brugge kan deze zomer vier sterkhouders kwijtspelen: "Mooi aanbod dat niet te weigeren is"

De wintermercato heeft, buiten de komst van Bas Dost, weinig tot niks opgeleverd voor Club Brugge. Chong, Dirar en Denswil hebben niet veel gebracht.

Bij de wintertransfers van Club Brugge kan je veel vraagtekens plaatsen, vooral bij Chong volgens Van Der Elst. “Chong is inderdaad geen goede keuze geweest. Voor mij mist hij diepgang in het spel, sinds Diatta vertrok. Hij is niet vervangen in de ploeg”, zegt Franky Van Der Elst aan La Dernière Heure.

Volgens Van Der Elst zal Club deze zomer drie spelers moeilijk aan boord kunnen houden. “Lang zal geen neen zeggen tegen een transfer. Ook Odilon Kossounou trekt nu al de nodige aandacht. Ook De Ketelaere kan een heel mooi aanbod krijgen dat niet te weigeren is.”

Daarnaast ziet Van Der Elst ook Clinton Mata vertrekken. “De situatie is anders omdat hij al 28 jaar oud is. Ik zeg niet dat hij te oud is voor het buitenland. De club die hem aanwerft zal het echter moeilijker hebben om ooit nog winst op hem te realiseren. Hij zal kunnen profiteren van zijn goede prestaties, maar het zal geen goede deal zijn, op financieel vlak."