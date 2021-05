Genk vindt talent, Anderlecht leidt het op... Wat is het moeilijkste?

KRC Genk en Anderlecht zijn twee ploegen die traditiegetrouw de laatste tien jaar goed boeren op de transfermarkt als het over uitgaande transfers gaat. Genk doet dat met een slimme scouting, Anderlecht met zijn jeugdacademie.

Ja, Genk heeft ook al jeugdproducten verkocht, maar sinds De Bruyne en Courtois zijn de recordsommen daarvoor toch achterwege gebleven. Enkel Leandro Trossard bracht nog de fantastische som van 18 miljoen op. Maar een Sander Berge kopen voor 1,8 miljoen en hem verkopen voor 20,7 miljoen... daar zijn ze de besten in. De voorbeelden zijn legio: Malinovksyi, Samatta, Aidoo, Pozuelo, Colley, Ndidi, Bailey, Milinkovic-Savic, Koulibaly...

Anderlecht doet het anders: zij halen het meeste geld van transfers uit hun zelfopgeleide spelers. Het meest recente voorbeeld is Jérémy Doku, die voor 23,4 miljoen aan Rennes werd verkocht. Alexis Saelemaekers voor 7 miljoen aan AC Milan was ook al een voltreffer. Dendoncker, Bornauw, Tielemans, Praet... zij legden de basis voor het geweer te veranderen van schouder.

Neem nu Lavia

Anderlecht rekent de komende jaren nog heel wat uit de Academie te halen, want momenteel zitten er maar liefst 18 van hen in de A-kern. De lichting die daarna komt, heet nog talentvoller te zijn met onder meer jongens als Butera, Bounida en Duranville.

De vraag werd ook aan Vincent Kompany gesteld. Wat is nu het moeilijkste? Talenten vinden of ze zelf opleiden? "Pfff, moeilijke vraag. Anderlecht heeft de traditie en de kennis opgebouwd om talenten op te leiden. Wij geven ze een perfect platform om internationaal door te breken. Het is moeilijk te zeggen wat het moeilijkste is. Voor mij het talent zelf opleiden, omdat ze dikwijls ook jong vertrekken. Wij hadden onlangs nog het voorbeeld van Romeo Lavia. Die jongen had hier zeker succesvol geweest. Dat doet pijn als je zo iemand kwijtspeelt."