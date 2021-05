Genk en Anderlecht willen sterkhouder in Jupiler Pro League houden: "Absoluut denkbaar dat ik overstap"

RSC Anderlecht en KRC Genk speelden deze week twee keer op het groene gras tegen elkaar, maar ook daarbuiten staan ze al eens oog in oog met elkaar.

Zo zijn beide ploegen geïnteresseerd in Michael Frey, die dit seizoen een absolute sterkhouder was bij het gedegradeerde Waasland-Beveren.

De aanvaller is nog steeds eigendom van Fenerbahçe en wil bij dat team volgend seizoen eigenlijk in de basis staan.

Veel aandacht

Maar er is wel heel wat aandacht, zo ook onder meer van Osasuna en andere clubs uit diverse Europese landen.

Zelf sluit Frey een overstap naar een Belgische topclub zeker niet uit. "België is een echt voetballand en ik geniet hier. Ik kan het me zeker voorstellen in België te blijven, een overstap naar een goedgestructureerde club binnen de competitie is absoluut denkbaar", klinkt het in Blick.