Racing Genk investeert in de toekomst en legt drie jeugdtalenten onder contract

Er zijn al enkele mooie carrières begonnen in de jeugdacademie van Racing Genk, denk maar aan die van Kevin De Bruyne en die van Thibaut Courtois. Nu heeft Genk dus nog drie toptalenten onder contract gelegd: Faissal Al Mazyani, Deniz Arabaci en Lucas Beerten.

Racing Genk heeft een gekende jeugdacademie en geeft ook regelmatig jonge gasten de kans bij de eerste ploeg. De Genkenaren hebben nu weer drie talenten uit de academie een profcontract gegeven voor drie jaar.

De gelukkigen zijn: middenvelder Faissal Al Mazyani (16), aanvaller Deniz Arabaci (18) en verdediger Lucas Beerten (18). Voor Al Mazyani en Arabaci is het hun eerste profcontract. Beerten had er al een getekend in september 2018, en tekent nu dus bij voor drie jaar. Afwachten nu of ze binnenkort ook bij de eerste ploeg kunnen doorbreken…