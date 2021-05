Franky van der Elst ziet Hans Vanaken gewoon starten tegen Anderlecht

Het blijft toch een raar beeld om Hans Vanaken twee matchen op rij op de bank te zien beginnen bij Club Brugge. Ook Franky van der Elst vindt dat raar en onbegrijpelijk. Hij ziet hem voor de beslissende matchen wel terugkeren.

Gaat Philippe Clement hem ook op de bank laten tegen Anderlecht en Genk? Wij vermoeden van niet. Ook Van der Elst gelooft daar niet in. “Ik denk dat Hans weer in de basis zal staan en dat Rits of Balanta uit de ploeg zal verdwijnen. Noa Lang kan er ook uit, want die is de laatste weken niet goed bezig. Alleen moet je dan met Vanaken op de flank spelen en hem naar binnen laten komen, wat misschien niet de beste oplossing is", klinkt het in HBvL.

Vanaken is er wel de man niet naar om nu de kleedkamer op zijn kop te zetten. “Je zag wel dat hij niet echt gelukkig was. Het vieren na de 2-1 was vrij ingehouden. Het waren een beetje gemengde gevoelens. Logisch, want je bent toch tweevoudig Gouden Schoen en een van de boegbeelden van de ploeg. Maar het zal niet blijven hangen. Als Club de titel pakt, is alles vergeten."